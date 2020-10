Sori: la programmazione della settimana

Dalla Sala Enzo Costa – Cinema Sori (Via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700 681) riceviamo e pubblichiamo la programmazione di questa settimana:

Tenet

– Mercoledì 7 ottobre ore 21:00

Genere:Azione, Fantascienza, Thriller

Anno:2020

Regia:Christopher Nolan

Attori:John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia, Himesh Patel, Fiona Dourif, Andrew Howard, Martin Donovan

Paese:Gran Bretagna, USA

Durata:149 min

Tenet, il film diretto da Christopher Nolan, è ambientato nel mondo dello spionaggio internazionale, dove le nazioni si uniscono, al di là dei loro interessi, per risolvere un enigmatico intrigo. Al Protagonista (John David Washington), un agente ben addestrato e molto sensibile, viene assegnato un importante compito: fermare quella che potrebbe rivelarsi come un’apocalisse planetaria, una minaccia peggiore dell’Armageddon. Ma in questa ardua missione non sarà solo, in suo aiuto accorrerà un partner (Robert Pattinson) e sua vecchia conoscenza.

L’unico modo per salvare il mondo sembra essere racchiuso in una misteriosa parola, Tenet. Per fronteggiare la minaccia globale, infatti, i due agenti speciali dovranno svolgere le loro azioni in qualcosa al di là del tempo reale e dovranno essere in grado di attuare una manipolazione temporale, nota come inversione. Non si tratta di un viaggio nel tempo, ma di un’alterazione del flusso, che apporta una deviazione del corso naturale cose. L’inversione è l’idea della materia con una sua entropia invertita, quindi attraversa il tempo in senso inverso, relativamente a noi. È un’arma a doppio taglio, perché se impiegata su larga scala potrebbe diventare una forma di terrorismo e allo stesso tempo è il mezzo più efficace che il Protagonista e il suo partner hanno per salvare l’umanità ed evitare una terza guerra mondiale.

Guarda il trailer di “”tenet”

https://www.youtube.com/watch?v=xH463AYuYQE

*****

Chiamate un dottore

– Venerdì 9 ottobre ore 21:00

– Sabato 10 ottobre ore 21:00

– Domenica 11 ottobre ore 21:00

– Mercoledì 14 ottobre ore 21:00

Genere:Commedia

Anno:2019

Regia:Tristan Séguéla

Attori:Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot, Franck Gastambide, Fadily Camara, Lucia Sanchez, Jacques Boudet, Ophelia Kolb

Paese:Francia

Durata:90 min

Chiamate un dottore!, il film diretto da Tristan Séguéla, segue la storia di Serge (Michel Blanc), un medico di Parigi che lavora di notte su chiamata. Su Serge incombe una minaccia di radiazione a causa di alcuni errori commessi durante la pratica della sua professione.

La sera della vigilia di Natale è l’unico medico di guardia e dovrà coprire tutte le emergenze al SOS-Médecin. Le chiamate incalzano e Serge svogliato e stanco cerca comunque di garantirne la copertura, fino a quando gli viene comunicato l’indirizzo di una paziente che sembra conoscere. Si tratta di Rose (Solène Rigot), che ha bisogno d’aiuto.

Una volta arrivato sul posto Serge incontrerà Malek (Hakim Jemili), un simpatico fattorino in bicicletta di Uber Eats…

guarda il trailer di “chiamate un dottore”

https://www.youtube.com/watch?v=o3QlTIpwQ4I

*****

Balto e Togo – La leggenda

– Sabato 10 ottobre ore 17:30

– Domenica 11 ottobre ore 17:30

Genere:Avventura, Drammatico

Anno:2019

Regia:Brian Presley

Attori:Brian Presley, Treat William, Brad Leland, Henry Thomas, Bruce Davison, Will Wallace, Brea Bee, James Russo

Paese:USA

Durata:87 min

Balto e Togo – La leggenda, film diretto da Brian Presley, racconta la storia di Leonhard Seppala (Brian Presley), noto come Sepp, un padre vedovo e pescatore, trasferitosi dalla Norvegia all’Alaska per mettersi in cerca d’oro. Dopo la morte di sua moglie, a causa del parto, l’uomo si ritira nel suo dolore, allontanandosi dalla comunità locale in compagnia soltanto della figlia Sigrid. Nell’inverno del 1925 la città di Nome, in Alaska, è in preda a un’epidemia mortale di difterite, ma una terribile tempesta di neve mette a rischio la comunità, interrompendo i traffici, tra cui quelli medici. La cittadina si ritrova così priva di antitossina nell’ospedale del posto, mettendo in serio rischio, tra i malati, moltissimi bambini.

Sepp insieme ai suoi cani da slitta, guidati da Togo, si offre volontario per compiere un’impresa eroica: percorrere centinaia miglia nella tormenta per raggiungere Nome e consegnare il farmaco. Affiancato prima dal musher Togo e poi affidandosi a canelupo Balto, Sepp e i suoi compagnia quattro zampe si ritroveranno ad affrontare intemperie, temperature glaciali e altri ostacoli, senza mai arrendersi.

guarda il trailer di “balto e togo”

https://www.youtube.com/watch?v=c9arAsChDp8

Prezzi:

Intero 6.00 €

Ridotto 5.00 €

Mercoledì ridotto 4.50 €

*****

Per poter accedere alla sala è obbligatorio rispettare alcune regole per la sicurezza di tutti:

– misurazione della temperatura corporea all’ingresso della struttura e rilascio delle proprie generalità che verranno conservate nei termini di legge per un totale di 15 giorni,

– disinfettarsi le mani con i dispenser presenti all’interno della struttura e indossare la mascherina nelle aree comuni (ad eccezione della sala cinematografica)

– mantenere la distanza di sicurezza interpersonale con gli altri spettatori ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi

– presentarsi preferibilmente mezz’ora prima dello spettacolo per favorire le operazioni di ingresso

– secondo le nuove regole anti Covid potranno accedere al massimo 48 persone, in caso di congiunti il numero può variare

– i minori dovranno essere sempre accompagnati da un adulto

– i biglietti potranno essere acquistati in prevendita presso il cinema durante gli orari della Pro Loco Sori fino ad un massimo di 25 biglietti per spettacolo