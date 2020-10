Sono due gli abusi edilizi accertati dagli uffici nel corso di settembre. Il primo in località Dolcina alta, a San Lorenzo – un aumento di altezza di un piano interrato con impiantistica a uso residenziale anziché a ripostiglio – il secondo in via Dogali: qui sarebbe stato coperto un tratto del rio Gallina in difformità dalle autorizzazioni ricevute. In questo caso il sopralluogo è avvenuto alla presenza dei Carabinieri forestali.