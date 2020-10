Sanità: San Martino, l’ospedale risponde a Rossetti (2)

Dall’ufficio stampa dell’Ospedale San Martino riceviamo e pubblichiamo

A fronte di quanto emerso dalle dichiarazioni del consigliere Rossetti, che rischiano di creare un ingiustificato allarme tra i pazienti, che presso il San Martino hanno sempre trovato, anche durante la fase più critica dell’emergenza Covid, risposte adeguate ai loro bisogni di salute, la Direzione segnala che nessun posto letto presso le rianimazioni è stato chiuso ma semplicemente, come avviene da sempre, rimodulato in funzione dell’apertura della rianimazione dedicata al Covid. Le altre unità di terapia intensiva sono rimaste aperte, con la massima priorità data alle urgenze. Non solo: proprio nella giornata di ieri il Policlinico ha espletato il concorso per assumere in pianta stabile da subito 12 anestesisti, a cui se ne aggiungeranno ulteriori 16 nelle prossime settimane, in ottemperanza al Decreto Cura Italia.