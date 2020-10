Rezzoaglio: frana Costafigara, partiti i lavori

Dall’ufficio stampa del sottosegretario Roberto Traversi riceviamo e pubblichiamo

“La situazione della viabilità sulla Statale della Val D’Aveto, anche in considerazione del maltempo che nel fine settimana scorso ha causato altri gravissimi danni, è un tema su cui siamo impegnati da mesi. Dopo la consegna dei primi lavori per la messa in sicurezza e il ripristino della sede stradale della SS586 nel tratto interessato da una frana un anno fa circa nel territorio del Comune di Rezzoaglio, speriamo ora che le operazioni procedano con celerità e senza altri intoppi. Abbiamo seguito con attenzione le fasi di progettazione e assegnazione degli appalti, frenate nei mesi dell’emergenza Covid, e siamo stati in costante collegamento con Anas per accelerare per quanto possibile le pratiche necessarie. Ora con la partenza del primo cantiere relativo alla situazione della frana di Costafigara, possiamo finalmente dire che entriamo in una fase nuova”.

Il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Roberto Traversi commenta così la consegna del primo cantiere per la messa in sicurezza della Strada Statale 586. Lo scorso 7 settembre, infatti, sono stati consegnati i lavori, in ultimazione prevista al 3 dicembre, per la messa in sicurezza e il ripristino del tratto in zona Costafigara, al chilometro 33,3 della SS586.

“Si tratta di uno dei sedici interventi, per un totale di 16,4 milioni di euro, previsti da Anas per la Statale – prosegue Traversi – Di questi uno è stato già ultimato, tre sono in corso, uno da consegnare, sei in fase di progettazione e cinque con progettazione di prossimo avvio. Il ministero dei Trasporti vigilerà sull’operato di Anas, per quanto di sua competenza, per garantire l’attuazione del programma e assicurare al più presto gli interventi necessari per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità”.