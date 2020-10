Recco: nuova asfaltatura in via Faveto (25.000 euro)

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo



E’ stato affidato alla ditta Em.Co.Bit di Cogorno l’intervento, per un valore di 25mila euro, che riguarderà la nuova asfaltatura del manto stradale di via Faveto. “Proseguono le opere per la riqualificazione delle strade cittadine – affermano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – i lavori che partiranno a breve riguardano una parte importante della viabilità recchese. Il nuovo manto stradale contribuirà a rendere più sicuro lo scorrimento del traffico”. L’impresa dichiarata aggiudicataria dell’appalto, con il ribasso del 10,10%, dovrà portare a termine i seguenti interventi: formazione di sottofondo stradale per piazzola d’interscambio, fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per ricariche e/o rettifica pendenze, fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per manto d’usura.