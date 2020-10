Ritardi fino oltre trenta minuti nel primo pomeriggio sulla linea ferroviaria Genova-Chiavari. Una coppia ha iniziato a litigare convulsamente in treno. Prima che la situazione degenerasse il personale in servizio ha chiamato i carabinieri e ha fatto fermare il treno alla stazione di Recco. Qui i militari hanno capito che si trattava di una coppia stressata con una crisi isterica in atto. I due sono stati quindi accompagnati al San Martino dai volontari della Croce Verde di Recco.

.