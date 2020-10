Recco: lavori in municipio, la nuova disciplina del traffico

Il cantiere relativo ai lavori del municipio di recco obbliga ad una diversa organizzazione del traffico. Di seguito l’ordinanza a firma del comandante della polizia urbana Mirko Mussi

1 di disciplinare la circolazione in Piazza Nicoloso da Recco così come segue:

a) tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Matteotti e l’intersezione con Via Quattro Novembre (dal civ.10 al civ.2) con l’istituzione del senso unico di marcia con direzione monte-mare;

b) tratto compreso tra il civ. 6 e il civ. 20 (antistante l’ingresso del Palazzo Comunale) con l’istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto ciclomotori e motocicli, e del senso unico di marcia direzione ponente-levante;

c) tratto compreso tra la piazza pedonale e gli stalli di sosta a pagamento, con l’istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto ciclomotori e motocicli, del senso unico di marcia direzione ponente-levante;

d)tratto compreso tra l’intersezione con Via Quattro Novembre e l’intersezione con Piazza Matteotti (dal civ. 26 al civ.21) con l’istituzione del senso unico di marcia con direzione mare-monte;

2)di disciplinarela sosta, mediante l’istituzione di:

a) stalli di sosta a limitazione temporale di 1 ora, con regolamentazione tramite disco orario, per tutti gli autoveicoli, eccetto quelli autorizzati alla sosta senza limitazioni nella “Zona a Sosta Limitata-ZSL”:-nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Matteotti e il civ. 9 e nel tratto tra il civ. 6 e il civ. 2, a margine della corsia lato ponente-nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Quattro Novembre e l’intersezione con Piazza Matteotti (dal civ. 26 al civ. 21) a margine della corsia lato levante

b) stalli di sosta riservati a ciclomotori e motocicli-

nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Matteotti e l’intersezione con Via Quattro Novembre (dal civ. 10 al civ. 2) a margine della corsia lato levante-

nel tratto compreso tra il civ. 2 e l’intersezione con Via Quattro Novembre, a margine della corsia lato ponente-nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Quattro Novembre e l’intersezione con Piazza Matteotti (dal civ. 26 al civ. 21) a margine della corsia lato ponente-

nel tratto antistante l’ingresso del Palazzo Comunale (compreso tra il civ. 6 e il civ. 20)-nel tratto adiacente gli stalli di sosta a pagamento tracciati di fronte alla piazza pedonale

c) stalli di sosta riservati allo stazionamento dei veicoli utilizzati per il trasporto di persone invalide, munite di regolare contrassegno, nel tratto compreso tra i civici 8 e 9;

d) stalli di sosta a pagamento, nel tratto adiacente agli stalli riservati a ciclomotori e moticicli tracciati di fronte alla piazza pedonale;

e) stalli di sosta di colore giallo delimitati all’interno degli ultimi due stalli di sosta a pagamento di cui alla lettera

d), riservati allo stazionamento dei veicoli di polizia e, durante gli ultimi sabato e domenica del mese, allo stazionamento dell’autoemoteca destinata alla raccolta del sangue;

3)di istituire la seguente segnaletica verticale ed orizzontale

:a)attraversamento pedonale (fig. II 434 art.145) e relativa paleria contenente il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II 303 art. 135)-all’altezza del civ. 14 (antistante l’ingresso del Palazzo Comunale)-all’altezza del civ. 6

-dopo il civ. 2-di fronte a Passo Assereto-all’altezza del civ. 26-all’altezza del civ. 20

b) delimitazione di stalli di sosta longitudinali, paralleli al marciapiede(fig. II 444 art. 149), RISERVATI AD AUTO (fig. II 136 art. 125) regolamentati dal segnale di PARCHEGGIO (fig. II 76 art. 120) con DISCO ORARIO (fig. II 172 art. 125) 1ora,comprendente pannello integrativo indicante la validità nei giorni feriali -dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00 (modello II 3/d art. 83) eccetto autorizzati ZSL,-nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Matteotti e il civ. 10 e tra il civ. 6 e il civ. 2, sul lato ponente della corsia-nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Quattro Novembre e l’intersezione con Piazza Matteotti (dal civ. 26 al civ. 21) sul lato levante della corsia;

c) delimitazione di n°13 stalli di sosta a pettine (fig. II 444 art. 149), di colore azzurro regolamentati dalsegnale di PARCHEGGIO (fig. II 76 art. 120) corredato dall’integrazione relativa alla tariffa del parcheggio a pagamento e la limitazione temporale nel tratto adiacente agli stalli moto tracciati di fornte alla piazza pedonale;

d) delimitazione con il colore giallo di n°2 stalli di sosta a pettine (fig. II 444 art. 149), all’interno degli ultimi due stalli a pagamento lato levante, per lo stazionamento dei veicoli di servizio della Polizia Locale e paleria contenente segnale SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (fig. II 79/a art. 120) e POLIZIA LOCALE (fig. II 111 art. 125)conpannello integrativo RIMOZIONE COATTA (fig. II 6/m art. 83): i suddetti stalli sono riservati allo stazionamento dell’autoemoteca destinata alla raccolta sangue come da pannello integrativo bilingue “riservato autoemoteche ultimi sabato e domeniche del mese”;

e) delimitazione di stalli di sosta a spina (fig. II 444 art. 149), RISERVATI ACICLOMOTORI E MOTOCICLI (fig. II 444art. 149) regolamentati dal segnale di PARCHEGGIO (fig. II 76 art. 120) riservato a ciclomotori e motocicli-nel tratto compreso tra il civ. 6 e il civ. 20 (antistante l’ingresso del Palazzo Comunale –civ. 14)-nel tratto adiacente gli stalli di sosta a pagamento tracciati di fronte alla piazza pedonale

f) delimitazione di stalli di sosta longitudinali paralleli al marciapiede (fig. II 444 art. 149), RISERVATI ACICLOMOTORI E MOTOCICLI (fig. II 444art. 149) regolamentati dal segnale di PARCHEGGIO (fig. II 76 art. 120) riservato a ciclomotori e motocicli-nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Matteotti e l’intersezione con Via Quattro Novembre (dal civ. 10 al civ. 2) a margine della corsia lato levante-nel tratto compreso tra il civ. 2 e l’intersezione con Via Quattro Novembre, a margine della corsia lato ponente-nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Quattro Novembre e l’intersezione con Piazza Matteotti (dal civ. 26 al civ. 21) a margine della corsia lato ponente

g) striscia di margine discontinua (fig. II 428/c art. 141) in corrispondenza degli stalli di sosta a pagamento;

h) paleria contenente segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (fig. II 37 art.107) e DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA(fig. II 80/b art.122) con relativa segnaletica orizzontale, costituita da iscrizione orizzontale STOP (art. 148 c 8) LINEA D’ARRESTO (fig.II 432/b art.144) e FRECCIA DIREZIONALE A SINISTRA (fig. II 438 art. 147) all’altezza dell’intersezione con Via Quattro Novembre

i) paleria contenente segnale di DIVIETO DI TRANSITO (fig. II 46 art. 116) eccetto ciclomotori e motocicli e frecce direzionali dritte per indicare il senso di marcia nella corsia,-nel tratto compreso tra il civ. 6 e il civ. 20 (antistante l’ingresso del Palazzo Comunale –civ. 14)-nel tratto adiacente gli stalli di sosta a pagamento tracciati di fronte alla piazza pedonale;

j) paleria contenente segnale DARE PRECEDENZA (fig. II 36 art.106) e DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA (fig. II 80/b art.122) e SENSO VIETATO (fig. II 47 art. 116) con relativa sengaletica orizzontale, costituita da LINEA D’ARRESTO IN PRESENZA DEL SEGNALE DI DARE PRECEDENZA (fig.II 433 art.144) e FRECCIA DIREZIONALE A SINISTRA (fig. II 438 art. 147)nella corsia riservata a ciclomotori e motocicli-adiacente alla piazza pedonale, all’altezza dell’intersezione con Via Quattro Novembre-antistante l’ngresso del Palazzo Comunale, all’altezza del civ. 20

k) posa in opera di dissuasori di sosta (art. 180 Reg. attuazione) ad indicare la separazione degli stalli di sosta a pagamento dagli stalli di sosta moto, nell’area di parcheggio tracciata di fronte alla piazza pedonale;

l)Isola di traffico (fig. II 446 art.150) tracciata dopo l’ultimo stallo di sosta a pettineriservato a ciclomotori e motocicli adiacenti ai parcheggi a pagamento, all’intersezione con Via Quattro Novembre.

La presente Ordinanza sostituisce ogni precedente provvedimento,richiamato in premessa, riguardante la regolamentazione della circolazione e della collocazione della segnaletica stradale in Piazza Nicoloso da Recco

La suddetta segnaletica orizzontale e verticale è collocata a cura della Polizia Locale.Tutte le suddette limitazioni relative alla sosta non vengono applicate a veicoli di Polizia e Soccorso.



I