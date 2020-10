Recco: la passerella in ferro, imminente il collaudo

A Recco girava la battuta che il “ponte in ferro” restava chiuso in mancanza di super-obesi disposti ad effettuarne il collaudo; operazione che dovrebbe avvenire la prossima settimana. Subito dopo l’esito positivo e scontato dell’esame, la passerella pedonale che collega le vie Pisa e Roma, potrebbe essere aperto al passaggio del pubblico. Nuove norme tuttavia, ma la Soprintendenza non c’entra, impongono maggiore sicurezza riguardo alle protezioni laterali che dovranno essere più compatte e tali da non consentire la caduta di bambini. Il lavoro di adeguamento va eseguito, ma ciò – a quanto si apprende – non pregiudica l’apertura del ponte dopo il collaudo.