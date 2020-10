Rapallo volta pagina, via alle opere di riqualificazione

Finita la campagna elettorale, finite le passerelle di chi si aggrappa al candidato vincente per riceverne la luce riflessa, il sindaco Carlo Bagnasco e l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio (che ricordano l’opera essenziale del vicesindaco Pier Giorgio Brigati) annunciano il manifesto della grandi opere, inattuate dalle precedenti amministrazioni: quelle che l’attuale sindaco, non più rieleggibile, vuole lasciare ad una città proiettata nel futuro.

L’ultima mareggiata ha lasciato una scia di danni come i rifiuti sul litorale o spinti alla foce del torrente San Francesco; le lastre della balaustra danneggiate come la ringhiera che porta al Castello, piegata non dal mare, ma dei detriti che questo scaglia contro la costa. Vi si sta ponendo rimedio. Gli obiettivi però sono ben altri: l’ultimazione della copertura del San Francesco sino a piazzetta Ruffini; grazie ad un nuovo progetto; la ripartenza del porto Carlo Riva di cui si ricomincerà presto a parlare concretamente; la realizzazione della spiaggia davanti al lungomare, un progetto che sembra superare ogni esame ed ogni obiezione.

Sullo sfondo la rinascita degli alberghetti, dell’ex Savoia, la messa in funzione del depuratore, la riqualificazione del teatro delle Clarisse e tanto altro.