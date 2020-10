Rapallo: attraversamenti pedonali più sicuri con luci a led

L’amministrazione comunale di Rapallo ha deciso di migliorare con nuove tecnologie e luci a led dodici attraversamenti pedonali più esposti. Con una determina dirigenziale il comandante della Polizia urbana Fabio Lanata, ha affidato l’esecuzione delle necessarie opere propedeutiche alle ditta “Impresa Pe srl con sede a Rapallo in via Savagna. Dovrà realizzare i necessari “cavidotti, pozzetti d’ispezione, raccordi con la rete di pubblica illuminazione e basamenti in calcestruzzo necessari all’installazione di pali su cui posizionare le lampade con tecnologia a Led (Light Emitting Diode), interventi funzionali ad implementare l’illuminazione di dodici attraversamenti pedonali cittadini, per un importo di 28.077,08 euro iva compresa”.