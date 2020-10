Rapallo: “Allagamenti in via Mameli, servono interventi urgenti”

Dal Movimento 5 Stelle di Rapallo e Zoagli riceviamo e pubblichiamo

Il Movimento 5 Stelle di Rapallo raccoglie le istanze degli esercenti che operano nel tratto pedonale di via Mameli, come tutti duramente provati dal Covid, che chiedono interventi urgenti per evitare di subire allagamenti causati dall’inefficienza della rete di scarico delle acque piovane.

M5S presenta in data 07/10/2020 un’interpellanza in cui si chiedono all’Amministrazione le motivazioni di tale situazione e cosa si intende fare per porre rimedio e quando, vista l’urgenza.

Nel 2018 quel tratto di via Mameli è stato oggetto di un significativo intervento di riqualificazione urbana in cui si sono eliminati i marciapiedi e si è sostituito il manto stradale con la posa di pietre squadrate.

L’intervento ha reso esteticamente più bella e gradevole la via ma da subito ha notevolmente peggiorato la capacità di deflusso delle acque piovane anche in caso di normali precipitazioni. Esistono video e foto che possono documentarlo.

In attesa che vengano realizzati interventi strutturali si chiede di rimuovere con urgenza il pannello metallico montato sul cancello del viottolo che interseca via Mameli in modo da permettere all’acqua di raggiungere i tre tombini esistenti.

Gli operatori economici di via Mameli, visto che siamo in una stagione in cui le piogge sono frequenti, auspicano che l’Amministrazione interverrà con sollecitudine.