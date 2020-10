Obbligo di mascherina fino al 31 gennaio 2021. Occorrerà portarla in tutti i luoghi chiusi, tranne la propria abitazione. Bisognerà avere la mascherina sempre con sé e indossarla anche all’aperto con l’eccezione di essere con congiunti o da soli in un percorso senza altre persone. Esistono deroghe limitate che riguardano bar e ristoranti mentre si consuma. La normativa entra in vigore non appena sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.