Lumarzo: traforo Ferriere aperto fino a nuovo ordine

come informava ieri il collega Sindaco Daniele Nicchia, Anas ha comunicato che fino a nuove comunicazioni la galleria NON verrà chiusa. Abbiamo seguito quotidianamente nelle ultime settimane, con non poche difficoltà, l’alternanza di questa chiusura che oltre ad Anas dipende dalle chiusure autostradali e che in questa settimana ha subito stop per via di impedimenti dell’impresa esecutrice dei lavori.

Come Sindaci abbiamo fatto presente che per la valle trattasi di un collegamento strategico e fondamentale, che molti lavoratori avevano giá programmato cambi turni di lavoro, nell’ipotesi di chiusura, poi saltata, ecc..

e quindi chiesto certezze nella programmazione delle chiusure.

Non é finita qui e continuerà questa altalena sui giorni di chiusura, le decisioni non dipendono da noi, ma vogliamo e meritiamo rispetto!”.