Lavagna: uccelli migratori, domenica escursione lungo l’Entella

In occasione della migrazione autunnale di molte specie di uccelli verso i paesi caldi e del loro passaggio o sosta nel Tigullio, domenica 11 ottobre ritorna la nostra escursione naturalistica lungo le sponde del fiume Entella per imparare ad osservarli, ma anche per apprezzare e conoscere meglio questo particolare habitat.

Ritrovo: h. 8,30 c/o Area cani, lato Lavagna

Termine previsto : h.12

Iscrizione e mascherina obbligatorie

Posti limitati: prenotazione obbligatoria a tigullio@lipu.it con oggetto “Iscrizione escursione Entella”.

Si consiglia un abbigliamento a strati, dai colori spenti, scarpe comode, k-way, binocolo e guida di bw (per chi ne è fornito).

In caso di maltempo verrà rinviato a data da destinarsi.