Investiva il reddito di cittadinanza nello spaccio di droga

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina, i Carabinieri di Arenzano, in collaborazione con le Compagnie Carabinieri di Genova Centro, Sampierdarena ed il Nucleo Cinofili di Villanova d’Albenga (SV), hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Genova, su richiesta della Procura della Repubblica di Genova, nei confronti di 4 persone, 2 destinatarie di custodia cautelare in carcere e 2 sottoposte agli arresti domiciliari, tutte indagate, a vario titolo, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti aggravato e continuato.

Uno degli arrestati percepiva illecitamente il reddito di cittadinanza che reinvestiva per acquistare lo stupefacente da spacciare. Durante le perquisizioni sono state rinvenute due pistole a tamburo illegalmente detenute, di cui una rubata, e 350 proiettili dello stesso calibro delle armi.

Con l’ordinanza di applicazione della misura cautelare il G.I.P. ha anche disposto la sospensione del reddito di cittadinanza percepito illecitamente.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti durante la conferenza che si terrà negli uffici della Compagnia Carabinieri di Arenzano alle ore 14,30 odierne.