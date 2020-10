Chiavari: “Traffico, nuova giornataccia; il caso delle Grazie”

Da Tronchi Barbara e Grillo Davide Meetup Chiavari riceviamo e pubblichiamo (Ricordiamo che di tutti gli articoli non firmati, essendo Levante News una testata giornalistica debitamente autorizzata dal Tribunale, risponde il direttore responsabile. Quanto ai tempi dei contenziosi sono quelli dei tribunali. Le amministrazioni comunali eseguono opere urgenti esigendo poi il rimborso dai privati senza incorrere nel danno erariale m.m.)

Ieri è stata nuovamente una giornata di passione per il nostro territorio, le piogge dei giorni scorsi hanno indebolito il terreno vicino alle gallerie delle Grazie già colpito da una frana l’anno scorso.

Un cittadino abitante in zona ha segnalato uno smottamento e subito è stata chiusa la strada in entrambi i sensi di marcia in quanto il transito potrebbe essere molto pericoloso.

Questa è la risposta di madre natura a chi continua a non fare manutenzione a chi ignora il territorio a chi ignora le necessità della nostra terra.

Perché non è stato ancora tolto il semaforo? Per questo motivo perché la strada non è sicura e non lo sarà fino a che il tribunale non metterà fine al contenzioso tra ANAS e la Fondazione Torriglia.

Speriamo che la situazione si risolva in breve tempo in quanto a rimetterci sono sempre i cittadini! Roberto Traversi si sta interessando e ci darà aggiornamenti!

Meetup Chiavari

Tronchi Barbara

Grillo Davide

Riportiamo per completezza il comunicato numero 12/2020 del 10/08/2020 in merito a questo argomento:

Ci assumiamo l’onere di rispondere all’articolo (non firmato) pubblicato da Levante News l’8 agosto scorso in merito al semaforo non intelligente posto fuori dalla galleria delle Grazie, perché qualcosa in quelle righe stona. Non si tratta del sarcasmo sul semaforo che non regolamenta in maniera intelligente il traffico entro la galleria: volendo la freddura di per se’ può strappare un sorriso. Si tratta di due aspetti che sarebbe bello non fossero mai persi di vista. Primo: se lo scopo era denunciare e fare informazione (scopo sempre nobile) forse sarebbe bastato provare a chiamare l’Amministrazione chiavarese, c’è la probabilità che qualche dubbio sul contenzioso tra Anas e Fondazione Torriglia potesse essere dipanato. E le informazioni ai cittadini potessero essere fornite più chiare e complete. Secondo: Roberto Traversi è, appunto, sottosegretario al MIT, che è incarico istituzionale nazionale (lo ricordiamo sempre a favor di cronaca). Capiamo che la tentazione al dileggio è forte, e se si trattasse di satira non avremmo nulla da eccepire. Ma si tratta di informazione pubblica, e allora si rischia di rendere evidente più la pretestuosità fine a se stessa che la bontà della notizia. Capiamo anche che il clima elettorale venga vissuto come un contesto ove tutto vale ma speriamo non venga mai persa di vista la serietà. Sperando di dare un piccolo contributo alla problematica (reale) dei disagi stradali, a quanto ci è noto allo stato attuale il semaforo non può essere eliminato in quanto occorre ricostruire il muro crollato, che dagli atti di ufficio risulterebbe di proprietà privata. Dopo l’esito del ricorso – che dovrebbe essere reso noto nei prossimi giorni – in caso di condanna Anas interverrà. Il sottosegretario Traversi non può imporre ad Anas di portare a termine la ricostruzione del muro, così come non può farlo il MIT: innanzi tutto perché significherebbe andare oltre il ruolo ricoperto (il che è illegale), secondariamente (ma non per importanza) perché Anas, utilizzando soldi pubblici, non può decidere di “fare il muro e poi vedere come va” poiché il rischio è di incorrere nel danno erariale”)