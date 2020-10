Chiavari: stanziati 820.000 euro a protezione del lungomare

Oggi per il sindaco Marco Di Capua due motivi per esultare. Il primo è la riapertura a tempo di record del traffico sulla via Aurelia, alle Grazie. D’accordo che resta il senso unico alternato, ma è sempre mehglio della chiusura che comporta un sacco di disagi per gli abitanti di Sant’Andrea di Rovereto e per quanti transitano normalmente tra Rapallo e Chiavari.

L’altra notizia la riferisce direttamente il primo cittadino: “Sono stati assegnati entro il 30 settembre, come previsto dalla legge pena la perdita del finanziamento, i lavori per rinforzare le dighe a protezione del lungomare e della costa. Si tratta del più importante intervento di rinforzo mai stato fatto negli ultimi decenni: 770.000 euro, oltre a 150.000 a valere sul 2021. Tutti questi finanziamenti a fondo perduto sono stati erogati al comune dalla Regione tramite la Protezione Civile”.