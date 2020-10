Chiavari: “Ore 16.40, riapre la via Aurelia alle Grazie”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo



Alle 16.40 è stata riaperta la SS1 Aurelia, a seguito delle operazioni di rimozione e messa in sicurezza dei massi pericolanti.



Il sindaco Di Capua, che ha firmato l’ordinanza di riapertura in allegato, commenta «A tempo di record siamo riusciti a riaprire la SS1 Aurelia, è stato un intervento difficile e complesso; sono stato in contatto tutta la notte con la Prefettura, ma già questa mattina alle 7 la ditta incaricata da Anas era sul posto ed è riuscita a mettere in sicurezza il versante della collina da cui si sono staccati i massi. Ringrazio Anas, la Polizia Municipale e l’Istituto Torriglia che ci ha permesso di accedere immediatamente ai terreni interessati. Da domani, anche il servizio di trasporto scolastico riprenderà regolarmente per le famiglie che abitano a Sant’Andrea di Rovereto».