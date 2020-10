Chiavari: covid, 7 contagiati in più e tre sono ragazzi”

Decisamente negativo, a Chiavari, il bilancio covid. A fronte di una guarigione ci sono 7 positivi in più tra cui alcuni minorenni come spiega lo stesso sindaco Marco Di Capua: “I 7 malati si riferiscono a due famiglie, 4 sono parenti del ragazzo della media “Della Torre”, 3 sono un nucleo familiare con minore di 15 anni. Di questi 7, 3 sono minorenni.

Non mi è stato comunicato in quale scuola siano iscritti questi ragazzi, pertanto non so darvi l’informazione. Domani mattina me ne accerterò.

Pertanto, le persone contagiate attualmente a Chiavari salgono da 12 a 18.

Siamo ai livelli dei primi di giugno. Nessuna di queste è ricoverata in ospedale. L persone in sorveglianza attiva sono 59, 10 per rientro dall’estero e 49 per contatti con persone positive. Nessun allarmismo, ma dobbiamo prestare massima attenzione e mettere in atto ogni misura precauzionale nell’interesse della salute pubblica”

Marco Di Capua