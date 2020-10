Casarza: forum delle famiglie, sottoscritto protocollo

Dal Comune di Casarza Ligure riceviamo e pubblichiamo

Sabato 3 ottobre è stato firmato il protocollo di intesa tra il Presidente del Comitato Forum Associazioni familiari del Tigullio e il Sindaco del Comune di Casarza Ligure.

“L’obiettivo di questa Amministrazione,- afferma Stagnaro-, è sempre stato quello di porre al centro la Famiglia, attraverso azioni di solidarietà, sussidiarietà e di ricerca del bene comune.

Abbiamo da tempo dimostrato quanto la Famiglia sia per noi risorsa per il territorio, un investimento sul quale coniugare tutte le politiche, da quelle del reddito a quelle della casa, da quelle della salute e quelle del lavoro, dell’istruzione, della scuola, della sicurezza.

La sottoscrizione di tale protocollo va a potenziare questo impegno, finalizzato a creare una maggiore integrazione tra Comune, Associazionismo e Cittadini.”

Verrà inoltre istituito un “Tavolo di confronto” con le parti , strumento di partecipazione attiva nella programmazione territoriale dei servizi sociali del nostro Comune.

Il Presidente del Forum, al termine dell’incontro, ha espresso la sua piena soddisfazione non solo per l’inizio di una stretta collaborazione con il governo della città ma in particolare per aver constatato la sensibilità, la volontà politica e la collegialità dell’ Amministrazione.

Il Forum ritiene di poter affermare senza essere smentito dai fatti che “Il buon giorno si vede dal mattino”, ovvero che quanto sottoscritto dalle parti è destinato ad avere un esito positivo.