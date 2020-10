Sabato pomeriggio Camogli rispetterà la tradizione celebrando la Madonna delle Grazie, popolarmente chiamata “Madonna dei gotti”. L’edicola della Madonna si trova in uno stretto caruggio e quindi, per evitare assembramenti, la benedizione avverrà in presenza del sindaco, di qualche autorità e di qualche presidente di associazioni attive sul territorio.

(foto di Consuelo Pallavicini)