Camogli: il Gruppo “Ü Dragün” ricorda Ido Battistone

Da Andrea Costa, presidente del Gruppo “Ü Dragün”, riceviamo e pubblichiamo

Oggi sono quindici anni che se ne è andato Ido Battistone. Per noi, che ormai qualche capello bianco sulla testa lo abbiamo messo, manca quel punto di riferimento, ma soprattutto manca il suo amore per Camogli che così bene ci ha trasmesso. I nostri giovani e giovanissimi non lo hanno conosciuto, ma conoscono il Dragün, che è un punto di riferimento e l’eredità che cerchiamo di portare avanti. Spero che si possa sentire fiero di noi in qualunque posto sia.

Ciao Capo.