Valli dell’Aveto tra bici, trekking e fantastici porcini

Dal Consorzio Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco- “Valli del Parco dell’Aveto riceviamo e pubblichiamo

Ttanti sono gli appuntamenti che nelle prossime settimane ci porteranno a scoprire le colorate atmosfere del bosco, tra sfumature incredibili.

Iniziamo domenica 11 ottobre con un’escursione in Mtb piuttosto impegnativa insieme agli Istruttori della Scuola Sci Santo Stefano, che da Rocca d’Aveto ci accompagneranno fin sulla vetta del Maggiorasca e poi lungo una ragnatela di sentieri in quota arriveremo ad ammirare lo spettacolare panorama della Rocca del Prete (info e prenotazioni: tel. 338.6645512).

Per gli amanti del trekking invece, sempre domenica, le Guide Meraviglie d’Aveto propongono uno sconfinamento in Val Nure, al Lago Nero, in un anfiteatro appenninico di rocce ofiolitiche, tra abeti bianchi e pini mugo (info e prenotazioni: tel. 347.3929891).

Prosegue anche la stagione dei funghi, da scoprire sulle tavole dei nostri ristoranti e agriturismo o da cercare con attenzione nei boschi, ma senza dimenticare le regole previste dai vari Consorzi e le norme elementari di sicurezza. Tutte le informazioni sono disponibili sul nostro sito.

Consorzio Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco”Valli del Parco dell’Aveto – Liguria

Ufficio Informazioni Turistiche

Tel. 334 95 75 893 – 334 61 17 354

Orario: Mar h 9.00-13.00 e 14.00-16.00; Gio h 9.00-13.00;

Sab h 9.00-13.00; Dom h 9.00-13.00

S