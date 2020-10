Si chiamava Carmelo Alfonso e lavorava alla Dock Lanterna, la stessa che eroga servizio a Santa Margherita Ligure. Il suo corpo è uno di quelli (diventati otto in mattinata) ripescati in mare. Abitava ad Airole, in val Roja, ed è morto mentre andava al lavoro sulla sua auto, inghiottita dal corso d’acqua. Non era mai arrivato, ma i colleghi pensavano fosse stato trattenuto a casa dal maltempo. I familiari hanno effettuato il riconoscimento del corpo.