‘Spese pazze’ in Regione. La procura della Corte dei Conti della Liguria ha condannato a risarcire i propri gruppi gli ex consiglieri: Tirreno Bianchi (Partito comunista italiano); Giacomo Conti (Rifondazione); Carmen Patrizia Muratore (Italia dei Valori); Vincenzo Plinio (Alleanza Nazionale) Vincenzo Nesci (Rifondazione); Alessio Saso (Alleanza Nazionale) Nazionale). I fatti contestati risalgono ai primi cinque mesi del 2010. I sei ex consiglieri dovranno complessivamente risarcire 47.000 euro.