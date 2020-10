Sestri: salvaguardia dell’ospedale, il perché del Comitato

Dal Comitato “Salviamo l’ospedale della Val Petronio” riceviamo e pubblichiamo

Perché nasce un comitato di cittadini e perché è nato quello per la salvaguardia dell’ospedale delle Valli Petronio e Vara, ovvero il polo di riferimento del distretto 16 di ASL 4? Con questa prima domanda si è aperta la partecipata Assemblea Pubblica che abbiamo organizzato questo pomeriggio nei giardini Mariele Ventre a Sestri Levante.

I motivi sono tanti ma, principalmente, per timore e sfiducia, alimentate anche da comunicazione incompleta, a volte errata o incomprensibile da parte degli Organi Preposti. In particolare, per l’ospedale di Sestri Levante, la cittadinanza si è vista “portare via” reparti di eccellenza senza una chiara ed adeguata informazione che ne spiegasse, laddove occorrenti, i motivi e si è quindi ritrovata con un ospedale pressoché svuotato, senza sapere il perché.

Stasera abbiamo voluto fornire alcune chiare informazioni, spiegando che è corretta la concentrazione dei pazienti “acuti”,che necessitano quindi di assistenza e cure particolarmente importanti, nell’ospedale DEA di Lavagnama che, al contempo, deve essere pienamente attuato il piano sociosanitario 2017/2019 di Regione Liguria che prevede, per Sestri Levante,un polo riabilitativo di eccellenza, un consolidamento e sviluppo del servizio oncologico ed una importante piastra ambulatoriale.

Questo doveva essere fatto, come dice lo stesso nome del piano, entro fine anno scorso, ben prima dell’emergenza Covid-19 che ha, indubbiamente, stravolto la vita di tutti noi ed ha generato priorità diverse per ASL4. Assodato il ritardo, ad oggi, dopo un sopralluogo congiunto con il Direttore Generale Dott.ssa Rebagliati, che ringraziamo per la disponibilità, possiamo dire di aver constatato il procedere dei lavori per quanto riguarda il polo riabilitativo e di aver preso visione di diverse progettualità, sia sulla parte ambulatoriale che sui reparti di ospedalizzazione, che non sono attuabili sino a termine emergenza Covid-19, ma sui quali vigileremo attentamente.

La stessa attenzione l’abbiamo chiesta ai numerosi Sindaci o loro delegati presenti, ai quali abbiamo sollecitato il Consiglio Comunale congiunto, al fine di fare chiarezza sulle prospettive per il Polo Ospedaliero di Sestri Levante, per il quale, già da luglio, avevamo inviato un apposito “Ordine del Giorno”.

Come Comitato però non ci fermiamo qui ed oggi abbiamo ribadito che, fermo restando il suddetto Piano,in questi mesi abbiamo sviluppato altre proposte:l’ospedale di Sestri Levante,per ubicazione e capacità nei volumi,potrebbe infatti essere ulteriormente utilizzato di cittadini del distretto 16. Come? Ripristinando il reparto a conduzione infermieristica(ci è stato garantito che è previsto il rientro), per gestire il paziente che è stato dimesso dai reparti ma che, per cautela o motivi organizzativi anche famigliari,non può far ritorno a casa; allestendo un reparto di lungodegenza, fondamentale averlo in un

comprensorio territorialmente molto ampio e fatto di vallate abitate da una popolazione in larga parte anziana ed infine rendendo completa in tutte le specialità la piastra ambulatoriale già prevista nel Piano 2017/2019.Ci sarebbe poi ulteriore spazio per la realizzazione di una casa della salute,ovvero un luogo dove i medici di famiglia, su base volontaria, potrebbero avere il loro studio in struttura, avendo a disposizione servizi di diagnostica semplice (radiologia, ecografie, elettrocardiogrammi), ambulatori specialistici e la possibilità di accesso a tutte le cartelle dei pazienti. Qui i cittadini potrebbero recarsi anche al verificarsi di piccoli malesseri, trovando medici di base organizzati in turni tali da poter coprire le ore diurne, per una prima diagnosi, eventuali indagini diagnostiche e,con il supporto della telemedicina, referti e consulti con gli specialisti ospedalieri.

Questo, oltre a rassicurare in tempi molto più brevi il cittadino sul proprio stato di salute, potrebbe sgravare il Pronto Soccorso di Lavagna dei numerosi “codici bianchi” giornalieri.

Concludendo, come Comitato “Salviamo l’Ospedale della Val Petronio e della Val di Vara”, avendo ben presente l’innegabile ed assoluta necessità di occupare, a Sestri Levante e speriamo non a lungo, ampi spazi ospedalieri per la gestione emergenza covid-19, garantiamo che saremo sempre propositivi e disponibili al confronto, sia con ASL4 che con le istituzioni regionali e locali, per l’unico comune fine della salute dei cittadini. Contemporaneamente però, per quanto di nostra competenza, saremo sempre vigili sulle realizzazioni degli obiettivi.