Salone Nautico: oggi la chiusura, espositori soddisfatti

Il Salone Nautico che chiude oggi i battenti, ha vinto la sfida. Nonostante il covid e l’allerta rossa, gli espositori si dicono soddisfatti. E’ stata la stessa pandemia a rilanciare il mercato della nautica; grazie alla volglia di andare al mare e di restare contemporaneamente isolati: unica soluzione, l’acquisto di una barca per prendere il largo e il sole in tutta sicurezza. Nonostante il tempo pessimo, sono stati circa 75.000 i visitatori. Troppo presto per tirare le somme dell’esposizione e delle vendite.