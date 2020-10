Riomaggiore: “Alleanza Pd-5 Stelle, un punto di partenza”

Dall’ufficio stampa di Fabrizia Pecunia, sindaco di Riomaggiore, riceviamo e pubblichiamo

Finita la campagna elettorale, conclusa ieri con gli ultimi ballottaggi, dobbiamo guardare avanti, continuare ad affrontare i temi strategici per presentare proposte concrete e impegnarci affinché le cose cambino davvero.

Da candidata ho cercato di esserci, di stare tra le persone, raccogliere le necessità di coloro che hanno voluto ascoltarmi e farò tesoro di tutto quello che ho imparato, dei rapporti scaturiti nel corso di incontri e dibattiti.

Credo che il risultato complessivo dell’alleanza PD – 5 Stelle rappresenti un punto di partenza importante per il futuro del Paese, sia a livello nazionale che locale, da qui dobbiamo partire per ricostruire quei legami sociali e territoriali fondamentali alla piena realizzazione del nostro progetto politico.

La destra può essere sconfitta e il Partito Democratico ha dimostrato nei fatti di rappresentare un punto di riferimento credibile ed equilibrato, un argine alla deriva sovranista, contribuendo concretamente a ridisegnare la posizione dell’Italia anche a livello Europeo.

Il nostro compito è quello di non fermarci e di continuare a lavorare per riprendere il governo dei territori, partendo proprio dalla nostra provincia, dalla quale sono arrivati segnali importanti e nella quale abbiamo ancora troppi temi lasciati indietro.

Insieme a Ferruccio Sansa e ai nostri rappresentanti regionali, Davide Natale, Roberto Centi e Paolo Ugolini, dobbiamo entrare nel merito dei problemi, affrontarli uno ad uno, chiedendo con forza, dove necessario, anche l’intervento del Governo.

Servono investimenti e programmazione, lucidità nella gestione delle emergenze e pianificazione nelle ripartenze. Dobbiamo puntare su turismo, ambiente e agricoltura, per creare lavoro stabile e attivare politiche per i giovani davvero efficaci. Ripensare alla scuola e alla cultura come investimenti per il futuro e affrontare con serietà, scongiurando velate privatizzazioni, il tema della salute e del sociale, pretendendo una seria riorganizzazione della nostra Asl e servizi territoriali adeguati.

La nostra agenda è fitta, buon lavoro a tutti noi!

Fabrizia Pecunia