RASSEGNA STAMPA. Covid, classe in quarantena a Chiavari

Oggi, martedì 6 ottobre, auguri a Bruno. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: pedata (impronta del piede, specie in quanto causa della sgradevole alterazione della nitidezza di una superficie; colpo inferto col piede spesso associato all’idea di una reazione di estrema volgarità; in senso figurato per liberarsi, levarsi dai piedi senza tanti complimenti; la superficie orizzontale del gradino Devoto-Oli). Proverbi: “Ottobre è bello, ma tieni pronto l’ombrello”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid (con qualche contraddizione): “Nessun nuovo contagio, meno ricoverati a Sestri”; “Positivo un alunno, una classe in quarantena”: “Non possiamo ammalarci per giocare a pallone”; “Mascherine obbligatorie all’aperto, giro di vite a Rapallo e Carasco”; “Emergenza covid, approvati due bandi per gli affitti”; “Donate visiere protettive per docenti e cuistodie portamascherine agli alunni”. Scuola: “Al Luzzati sciopero contro il nuovo orario”; “Progetto scuola ascolta, presenze ridotte, ma tante proposte”. Maltempo: sopralluogo dell’assessore Giampedrone a Bargone”; “Rapallo senza la diga del porto”; “Sestri Levante torna all’attacco per proteggere Portobello”: “Il porto di Santa ha resistito alle onde”; “Strada per Portofino: lavori sprint dopo la mareggiata”; “Crolla la 586 a Rezzoaglio”. Atp: rimborsi per il lockdown, richieste fino al 31 ottobre. Influenza: ci sono vaccini per tutti.

Rapallo: Giorgio Costa confermato governatore del Panathlon Italia.

Camogli: “Subito un tavolo per salvare il Teatro Sociale (Parole del tuttologo recchese Sandro Pellegrini).