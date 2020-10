Rapallo: “Se il limo dell’Entella invade il golfo”

Da Pierluigi Biagioni, Massimiliano Amantini, Angelo Spanò per Europa Verde, sezione Tigullio Verde, riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata alla Regione Liguria

Considerando che la mareggiata del 29/30 Ottobre 2018, ha visto ben 3 (tre ) venti coalizzati contro la costa ligure, distruggendo addirittura la diga del porto di Rapallo, spingendone tutte le imbarcazioni sulla passeggiata a mare, e portando seri danni anche al porto di S. Margherita Ligure, ed altre parti della costa del golfo del Tigullio.

Considerando quindi che i cambiamenti climatici stanno incidendo sulle strutture esistenti, marine e fluviali, siamo a chiedere se esistono studi inerenti ai fondali marini dello stesso golfo. Studi che evidenzino eventuale innalzamento dei fondali del golfo.

Si ritiene, infatti, che, dopo la costruzione del porto di Lavagna, del porto di Chiavari e di quello “suppletivo” del porto Carlo Riva di Rapallo, il fiume Entella, per quanto la sua corsa sia breve, surrogata da ben tre torrenti di altrettante vallate, sia stato costretto , in questi ultimi 20/30/40 anni ad indirizzare il suo limo, non più lungo la costa ai suoi lati, bensì verso il centro del golfo, alzandone, ipoteticamente, i fondali.

Da lì, il gioco delle correnti è ovviamente cambiato e l’innaturale prolungamento verso il centro, del porto Carlo Riva , potrebbe aver fatto il resto.