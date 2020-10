Rapallo: “Parco Fontanine, firme per chiuderlo alle 18.30”

Da Alessandra Peci riceviamo e pubblichiamo

la presente per informare che alcune mamme della scuola G.Pascoli di Rapallo stanno raccogliendo firme per posticipare l’orario di chiusura del parco delle Fontanine (sempre di Rapallo). Il testo della petizione è il seguente:

Testo petizione

Stim.mo signor Sindaco Carlo Bagnasco,

purtroppo viviamo in un momento molto particolare della nostra storia a causa dell’epidemia in corso, e per noi famiglie, con figli e, per alcuni di noi, con amici a quattro zampe, diventa difficile trovare spazi adeguati per i nostri cari. I bambini sono al momento coloro che stanno pagando il prezzo più alto in qualità della vita.

Proprio per questo motivo, i firmatari della presente si appellano alla sua autorità e al fatto che lei stesso è genitore per agevolare l’adeguamento dell’orario invernale del Parco delle Fontanine a quello degli altri parchi della città, portandone la chiusura dalle 17:00 alle 18 o 18:30.

Il Parco delle Fontanine chiude troppo presto per poter portare i bambini al pomeriggio (ora l’uscita da scuola è fissata per le 16:30) e a causa dei lavori al Parco del Trenino, gli altri giardini sono sovraffollati. Inoltre il Parco delle Fontanine è abbastanza grande da favorire il giusto distanziamento.

Nella struttura, poi, c’è l’annessa area cani, e dunque per chi oltre al figlio ha anche un cane, la chiusura “anticipata” del parco è doppiamente un problema. In passato erano state approntate soluzioni le quali erano funzionali solo per un ristretto numero di “habitué”, escludendo di fatto chi ne faceva un uso più saltuario o limitato alle ore tardo-pomeridiane a causa del lavoro. Se poi, dopo il lavoro, si volesse approfittare dell’annessa area ginnica (a dire il vero un po’ fatiscente), l’unica rimasta in Rapallo, soprattutto ora che l’epidemia ha fatto scoprire a molti tra noi il piacere dell’attività motoria all’aria aperta (più sicura che la palestra), l’orario attuale del Parco ne impedisce di fatto l’utilizzo feriale.

Infine non possiamo dimenticare quale spreco sia non poter godere delle belle giornate autunnali e primaverili, in cui comunque c’è luce fino alle 18 e che in caso di bel tempo sono ancora molto molto piacevoli.

Saremmo felici se si potesse dare maggiore visibilità a questa iniziativa.

Per il momento grazie, un augurio di buona giornata e di buon lavoro