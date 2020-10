Rapallo: diluvio e mareggiata, la conta dei danni

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio riceviamo e pubblichiamo

Sopralluogo a Rapallo, questo pomeriggio, da parte del consigliere regionale Claudio Muzio. Assieme al sindaco Carlo Bagnasco, all’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Lasinio e al consigliere comunale Giorgio Tasso, capogruppo di Forza Italia, Muzio ha fatto il punto della situazione riguardo ai danni causati dal maltempo e dalla mareggiata che hanno interessato la città nei giorni scorsi.

“Gli eventi meteorologici del 2 ottobre – dichiara il consigliere regionale di Forza Italia – non hanno provocato danni strutturali, fatto salvo il caso di San Michele di Pagana, al quale l’Amministrazione comunale intende porre rimedio con un intervento di tipo strutturale. Per quanto riguarda le altre aree della città – prosegue Muzio – vi è stata una frana in una zona frazionale, mentre in passeggiata a mare sono state divelte alcune piastre e sulla spiaggia si è accumulata una grande quantità di legname portata dalle onde, che dovrà essere smaltita con costi non indifferenti. Per quanto di mia competenza, rispetto alle situazioni di criticità che mi sono state segnalate e su cui la Regione può sostenere il Comune di Rapallo, mi attiverò con il presidente Toti e con l’assessore regionale alla Difesa del Suolo e alla Protezione Civile affinché venga messa la lente d’ingrandimento anche su queste problematiche, così come ho già fatto per i danni subiti da Casarza Ligure e Sestri Levante”, conclude.