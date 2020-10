Dal Circolo della Pulce riceviamo e pubblichiamo

In data odierna è stato protocollata via Pec presso il Comune di Rapallo una missiva ad oggetto: Barriere architettoniche Funivia Rapallo.

Come promesso, il Circolo ha atteso la fine delle elezioni per riprendere ad affrontare le tante problematiche della nostra città rimaste in sospeso. Abbiamo iniziato con la presente in quanto la riteniamo la più urgente sia per il fine, che per le disastrose conseguenze che ne avrebbe tutta la Città.

Protocollo funivia barriere