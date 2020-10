Il Comune di Lavagna ha pubblicato un avviso di interesse per l’individuazione di operatori economici per l’affidamento di suolo pubblico in cui installare un distributore alla spina di latte crudo o pastorizzato e altri distributori di acqua. Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro le ore 12 del 22 ottobre. La concessione prevista è di sette anni prorogabili di altri due. Le due manifestazioni di interesse sono pubblicate integralmente sull’albo pretorio del Comune.