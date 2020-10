Lavagna: “Diga Perfigli, la giunta sembra rassegnata”

Da Laura Corsi e Mario Maggi, Gruppo Consiliare 100% Lavagna, riceviamo e pubblichiamo

Luci e ombre sull’Entella.

Questa l’estrema sintesi di quanto emerso ieri sera a Palazzo Franzoni dove si è riunita la Commissione Ambiente – argomento Entella – su iniziativa del 100% Lavagna in accordo con le altre forze di minoranza. Presenti il Presidente del Consiglio Barbieri e l’assessore Piazze oltre ai tre capigruppo Corsi Di Martino e Stefani.

La buona notizia riguarda il prossimo inizio lavori (grazie all’impegno dei nostri tecnici comunali) di ripristino della sponda a valle del Ponte della Maddalena distrutta dalla piena del 2014, anche se può sembrare impossibile che, per un’opera di massima urgenza e non impattante come la ristrutturazione di un argine, occorra ben più di un lustro.

Ma le ombre rimangono e sempre più cupe se si entra in argomento Diga Perfigli:

la recente sentenza del Tribunale delle Acque (non a favore dei ricorrenti) e l’atto dirigenziale del 10/9 us della Città Metropolitana (riguardante espropri di terreni in zona), rappresentano ulteriori passaggi sull’ineluttabile iter del progetto.

Viene definito problematico e rischioso bloccare la ” macchina amministrativa” una volta partita e andata così avanti: lo asserì Sanguineti anni or sono e sembra confermarlo oggi l’amministrazione Mangiante, contrari entrambi ma rassegnati.

Noi riteniamo invece che un’ulteriore possibilità ci sia per scongiurare l’inizio dei lavori e permettere una soluzione alternativa e probabilmente più efficace e meno impattante sull’eco sistema del SIC . Prendendo atto dei nuovi dati apparsi sulla recente pubblicazione regionale ( aprile 2020) Piano di bacino sul rischio idrogeologico – Ambito 16 – a riguardo del trasporto solido annuale dell’Entella si evince un netto contrasto con quanto rilevato in passato poiché esso viene stimato circa sei volte tanto (dati 2014 : 50.000 m3 – dati 2019: oltre 300.000 m3).

Non è forse già sufficiente per chiedere una nuova Conferenza dei Servizi e rivalutare i parametri di efficacia della diga Perfigli rispetto alla presenza nonché alla indispensabile rimozione di un tale gigantesco cuneo sabbioso qualora il dato fosse confermato?

Il 14 pv i sindaci Di Capua e Mangiante incontreranno il Presidente Toti per discutere il problema. Auguriamoci che la volontà politica sia guidata soprattutto dal l’equilibrio, dal buon senso e da un rigoroso metodo scientifico di verifica.