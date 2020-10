Cinque Terre: cordoglio per la morte di Renato Oldoini

Dall’ufficio stampa del Parco delle Cinque Terre riceviamo e pubblichiamo



La Presidente Donatella Bianchi a nome del Consiglio Direttivo, del Direttore Patrizio Scarpellini e di tutti i dipendenti e collaboratori dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Renato Oldoini, ricordando la sua passione e la sua dedizione profusa in tanti anni di attività lavorativa sia come revisore dei conti sia come esponente di spicco del mondo agricolo, storico presidente Confagricoltura della provincia spezzina.

Ci lascia una figura di grande caratura umana e professionale, un riferimento importante per tutte le sfide portate avanti negli anni dal Parco sul tema della salvaguardia e della valorizzazione del paesaggio vitivinicolo delle Cinque Terre.