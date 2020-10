Cinque Terre: collaudato il ponte Campertone

Dall’ufficio Comunicazione della Provincia della Spezia riceviamo e pubblichiamo

Si è svolto quest’oggi, martedì 6 ottobre, il test programmato, nell’ambito di una pianificazione annuale dei controlli sullo stato delle strade ed in particolare dei ponti, da parte della Provincia della Spezia, sul ponte

Campertone lungo la Strada Provinciale 370 Litoranea della 5 Terre.

Si è trattato di una prova di carico condotta a verifica della bontà delle ipotesi valutative, già assunte nella relazione tecnica relativa alla verifica della sicurezza del ponte stesso, sullo stato regolare dell’infrastruttura.

In pratica negli scorsi mesi il ponte, costruito negli anni ’60 da Anas (altro 75 metri e lungo 308 metri), è stato oggetto di uno studio tecnico al fine di verificare lo stato della struttura e confermarne la corretta condizione.

Il programma, oltre che necessario per una verifica tecnica sullo stato del sito, è utile in vista del piano di manutenzione straordinaria previsto per l’opera che dovrebbe, previa autorizzazione tecnica ministeriale, svolgersi dal prossimo anno con un intervento radicale su tutta la struttura.

Attraverso il posizionamento statico e dinamico di sei camion carichi è stato possibile ai tecnici verificare la buona condizione del ponte.

Intervento del presidente Pierluigi Peracchini su viabilità provinciale a margine del collaudo del ponte di Campertone

“Prosegue l’impegno della Provincia nel garantire la sicurezza sugli oltre 550 chilometri di strade spezzine. Si tratta di un impegno elevato e di un compito complesso, specialmente per un ente che non dispone più delle risorse che prima erano assegnate alle Amministrazioni Provinciali. Il nostro personale è comunque ogni giorno presente per intervenire nelle criticità e nello stesso momento portare avanti il piano di controlli e le opere di manutenzione. Il collaudo di oggi è un esempio. Si tratta di un lungo elenco di interventi da realizzare, ma non ci siamo mai fermati e le risorse sono sfruttate al massimo per arrivare a dare risposta a tutte le urgenze ed alle altre necessità.

In questi mesi il supporto e il coordinamento con la Regione Liguria ci hanno permesso, in un gioco di squadra mai visto prima, di arrivare a soluzioni che sembravano lontane. Così è stato con la chiusura del primo lotto di lavori alla Ripa, così sta avvenendo per il radicale intervento di ristrutturazione del ponte di Ceparana che è in fase di avvio.

Nelle scorse settimane sulla Strada Provinciale 31, nella zona della Ripa, l’attività del cantiere del secondo lotto è proseguita secondo programma, l’unica interruzione è stata durante lo stato di allerta. Si tratta di un lavoro imponente che prevede la messa in sicurezza di un tratto stradale con interventi nell’intera fascia collinare sopra strada. Non abbiamo mai nascosto che si tratterà di un’opera in cui si richiedono tempi lunghi, non si potrà fare in pochi mesi, ma è un cantiere attivo in cui si lavora costantemente e senza ritardi. Per questo, per favorire la viabilità durante le opere di messa in sicurezza, è stata realizzata una strada di bypass e grazie a questa abbiamo eliminato il semaforo. Purtroppo il percorso, durante i giorni in cui le condizioni meteo sono severe o in caso di forti piogge ed accumulo di acqua nel versante, è a rischio frane e questo ci impone la chiusura e la sospensione della viabilità. Non è una condizione derogabile, ci sono standard precisi, abbiamo già pagato un prezzo troppo alto per un incidente su quella strada dovuto ad una frana. La sicurezza delle persone, ce lo insegnano i fatti di questi giorni, non deve ammettere compromessi o scorciatoie.

Paghiamo però, ogni giorno, la cattiva gestione del crollo del ponte di Albiano, una situazione che è stata trascurata tutta l’estate e che adesso è un’oggettiva emergenza. Qualcuno sembra infastidito che il Presidente di una Provincia vicina, da una regione vicina, sia preoccupato ed intervenga anche formalmente per quello che accade, anzi per quello che non è stato fatto, in Toscana. A chi polemizza sterilmente posso solo rispondere che il rapporto tra tutti gli abitanti di questo territorio di confine ci porta inevitabilmente a vivere e ragionare come un’unica comunità, i cui problemi ci investono in egual modo. Da un lato del fiume si lavora, con un cantiere aperto, per risolvere e garantire sicurezza, dall’altra parte non si è fatto nulla solo perché qualcuno non ha voluto accettare aiuti e non ha voluto affrontare un’emergenza comune come un’unica comunità”.

Immagini test di controllo sul ponte Campertone lungo la strada provinciale 370 litoranea delle Cinque Terre