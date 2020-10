Chiavari: zona galleria delle Grazie “presidiata” (5)

Cartelli informativi della chiusura della via Aurelia alle Grazie sono stati posti sia a Rapallo sia a Zoagli e a Chiavari, per informare gli automobilisti della chiusura. Gli stessi pullman Atp hanno dovuto modificare le corse. Prevedibili disagi, domani mattina, per studenti e pendolari. Uniche alternative all’Aurelia sono, il treno o l’autostrada.

Nelle foto la zona delle Grazie presidiata e l’ordinanza firmata dal sindaco Marco di Capua che autorizza anche i lavori il cui inizia è fissato per domani, tempo permetendo