Chiavari: le Grazie, domani iniziano i lavori (4)

Il sindaco di Chiavari Marco Di Capua ha firmato l’ordinanza di chiusura dell’Aurelia all’altezza della galleria delle Grazie. Nel terreno della Fondazione Torriglia vi sono massi in equilibrio instabile; occorre mettere in sicurezza la zona. I primi a chiedere la chiusura della strada statale sono stati i vigili del fuoco. Presenti il sindaco Marco di Capua, i tenici dell’Anas, i vigili del fuoco, la polizia municipale. Domattina la ditta incaricata da Anas cercherà di raggiungere la zona interessata per mettere in sicurezza i massi. Difficile ipotizzare i tempi per poter riaprire la via Aurelia, sia pure a senso unico alterbnato, ma il fatto che i lavori iniziano domani mattina fa ben sperare.

Nella foto i massi che gravano sulla via Aurelia. Il primo, imbrigliato nella rete, è stato fermato da un albero