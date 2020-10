Le Grazie a Chiavari. Il masso pericolante, è trattenuto tra il muro e la rete metallica stesa nel punto in cui avrebbe dovuto essere ricostruito il muro. Sarà Anas, titolare di quel tratto di via Aurelia, a decidere se farlo cadere a terra 4e rimuoverlo o lasciarlo dove si trova; col pericolo però che la rete si appesantisca per ulteriori cadute e si strappi.

Nelle foto di Adriano Migliaro la zona prossima al muro