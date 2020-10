Chiavari: chiusa la via Aurelia alle Grazie (3)

La via Aurelia è stata chiusa in località le Grazie a Chiavari. Provenendo da Chiavari verso Rapallo, prima della gallerie delle Grazie, un masso potrebbe cadere sulla carreggiata. Un masso scivolato nella rete di protezione posta nel tratto di muro incompiuto per un contenzioso tra Anas e Fondazione Torriglia. Una lite giudiziaria per stabilire chi deve pagare la costruzione del muro; contenzioso che penalizza fortemente gli utenti. Il traffico era regolato da un senso unico alternato regolato da semaforo. Ora chi dovrà trasferirsi da Zoagli o Rapallo a Chiavari (o viceversa) dovrà servirsi dell’autostrada.