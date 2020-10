Camogli: taglio tronchi palma, in proprietà private

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto che recentemente l’Amministrazione Comunale ha provveduto al taglio dei tronchi di palma che erano già stati potati precedentemente causa malattia delle piante

Considerato che detti interventi sono necessari per evitare crolli dei tronchi

Considerato altresì che purtroppo in proprietà private detti tronchi non sono stati rimossi e in molti casi possono costituire, essendo siti presso strade di transito, gravi pericoli per chi transita

Interpella

per conoscere se l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno invitare i proprietari di detti terreni al taglio dei tronchi di palma.