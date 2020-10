Camogli: domani interruzione servizio idrico per lavori a Bana

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

A seguito della necessità di collegare la nuova condotta dn 100 mm posata nella Via Antica Romana in località Bana, informiamo che il giorno 7 ottobre 2020 tra le ore 9 e le ore 16 verrà interrotto il servizio idrico nelle seguenti vie del comune di Camogli:

1) Via antica Romana civici compresi nel tratto a monte di Via XXV Aprile verso Bana

2) Via Piane di Teodora

3) Via alla Costa di Bana

4) Via Santa Maria del Campo

5) Via Pietro Chiesa

6) Via Gaixella

7) Via Olivari

8) Via Filippo De Gregori

In caso di pioggia l’intervento verrà eseguito il giorno successivo, 8 ottobre 2020, con le stesse modalità.

In data 5 Ottobre verranno affissi i manifestini nelle vie interessate al disservizio.