Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto che nel Consiglio Comunale di mercoledì 30 settembre u.s. alla richiesta di provvedere alla riapertura del servizio di biglietteria presso la stazione ferroviaria di Camogli, interrotto causa periodo di pandemia in primavera, non c’è stata una risposta soddisfacente

Interpella

per richiedere un tavolo di confronto in merito alla richiesta.