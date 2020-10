Avegno: il sacramento della cresima e le offerte per il tetto

Ad Avegno fa discutere il fatto che alle famiglie dei ragazzi e ragazze cui verrà impartita la cresima nel prossimo fine settimana, sarebbe stata sollecitata, con una lettera, un’offerta, libera, destinata al vescovo, alla parrocchia e per il tetto della chiesa parrocchiale. Non è una novità che le messe a suffragio dei defunti, per funerali, matrimoni, etc. richiedano un’offerta volontaria che si suppone vada a coprire le necessità dei sacerdoti e la manutenzione delle chiese. Forse però l’eccesso di chiarezza del parroco e la triplice richiesta, oltretutto in un momento di crisi economica, ha irritato qualche fedele che, seppur estraneo alle cresime, trova un contrasto con la linea di Papa Francesco.