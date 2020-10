Sestri: cordoglio dei Circoli Pd per la scomparsa di Carla Nespolo

Dai Circoli Pd di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

I Circoli PD di Sestri Levante porgono le loro sincere e sentite condoglianze alla comunità dell’Anpi, a tutti gli antifascisti e alla famiglia, per la scomparsa di Carla Nespolo.

Una grande Donna. Una vita di impegno al servizio delle persone. Sempre dalla parte dei deboli e delle persone fragili. La sua vita e il suo impegno siano da monito per le giovani generazioni e una speranza per il loro futuro. Soprattutto i suoi ultimi mesi di vita nei quali, nonostante la malattia, non ha mai fatto mancare il suo impegno, la sua presenza e la sua voce per un mondo e un Paese migliore.

Carla Nespolo lascia un grande vuoto, alla comunità dell’ANPI e a tutti gli antifascisti e alla sua famiglia vanno le nostre più sincere e sentite condoglianze.

Gabriel Dell’Uomo – Consigliere Comunale, Segretario PD Riva Trigoso

Enrico Rossi – Segretario PD Sestri Levante

Fabio D’Orto – Segretario PD Santa Vittoria