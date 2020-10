‘Santa’: serata in ricordo di Mai, ora si punta al 16 ottobre (salvo dpcm)

Potrebbe essere recuperata venerdì 16 ottobre la serata di beneficenza in ricordo di Mario Mai, programmata domenica 4 al Covo di Nord Est e rinviata a causa della mareggiata e dei danni occorsi alla costa. Ogni anno l’associazione ‘Il Cuore di Santa non dimentica Mai’, animata dalla sorella Stefania, organizza un evento benefico con lotteria (rimandata anch’essa, ndr) e spettacolo di cabaret. Il comico individuato quest’anno è Antonio Ornano. Il ricavato sarà invece devoluto alla Croce Rossa e alla Croce Verde sammargheritesi in ragione dell’impegno profuso durante l’emergenza pandemica. Sullo svolgimento della serata pendono però le decisioni che il governo prenderà con l’imminente Dpcm.

La t-shirt commemorativa del 2020