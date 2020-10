Regione: infortunio a Bajardo, il cordoglio di Toti

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Esprimo il mio cordoglio nei confronti delle vittime dell’incidente avvenuto a Bajardo tra località Vignai e monte Ceppo, in provincia di Imperia, durante i lavori di pulizia della strada dai detriti causati dal maltempo. Nella tragedia hanno perso la vita due operai che stavano lavorando per ripristinare la viabilità. Regione Liguria esprime la sua vicinanza alle famiglie delle vittime, che hanno perso la vita mentre svolgevano il loro lavoro al servizio del territorio e dei cittadini”. Lo ha scritto il presidente di Regione Liguria, non appena appresa la notizia.