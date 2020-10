Dall’ufficio stampa di Anpi Recco Camogli sezione Ruby Bonfiglioli riceviamo e pubblichiamo

La Sezione Anpi Recco Camogli sez Ruby Bonfiglioli piange la scomparsa della Presidentessa Nazionale Anpi : Carla Nespolo che è stata la prima Donna e non Partigiana a ricoprire questa carica in un momento molto difficile e travagliato sia per la pandemia e sia per i rigurgiti neo fascisti sempre più frequenti che minacciano costantemente la nostra convivenza democratica e civile.

Bella Ciao Carla!!