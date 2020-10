RASSEGNA STAMPA. Influenza, da oggi le vaccinazioni

Oggi, lunedì 5 ottobre, auguri a Placido. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Parole: forése (campagnolo, contadino; fanciulla o donna di fuori città, dotata di una piacevole, rustica bellezza; nel meridione lavoratore agricolo addetto a piccole aziende (Devoto-Oli). Proverbi: “Chi fa danno agli altri, fa danno a sé”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Influenza: partono le vaccinazioni per le fasce a rischio. Covid: a Gattorna studente positivo e classe in quarantena. Maltempo: “I sindaci contano i danni”; “Ieri Aurelia chiusa a Sant’Anna; senso unico per Portofino”; “Noi senza corrente elettrica per 24 ore”.

Lavagna: arrestato per droga. Cogorno: premiato progetto dell’Istituto comprensivo. Chiavari: mensa e tempo pieno all’asilo; polemiche al Luzzati. Chiavari: fioccano le multe nell’anno della pandemia. Chiavari: lascito di Vittorio Chiesa, parco giochi dai frati in viale Tappani.

Zoagli: Madonna del Rosario, messa all’aperto.

Lumarzo: tunnel del Ferriere chiuso da stasera. Calvari: mobilitazione contro la chiusura Carige. Rezzoaglio: chiama il Soccorso alpino: “Venite a prendermi”.